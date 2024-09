Savona, assegnati altri due stalli al mercato civico di via Pietro Giuria

Si occuperanno di gastronomia, con prodotti tipici d'asporto e da consumare sul posto, i due operatori che hanno aderito al bando per l'assegnazione di degli stalli al mercato civico di via Giruia.

Tra i criteri fissati dall'amministrazione nell'ultimo bando c'erano, infatti, la vendita di prodotti di qualità come ad esempio prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, a Denominazione Comunale (De.Co) o connotati dalla tradizione territoriale regionale, garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche con degustazioni ed eventi, la fornitura di ulteriori servizi, come prenotazione della della spesa con consegna presso il posteggio o a domicilio, forme speciali e innovative di vendita e qualità architettonica dell'allestimento.