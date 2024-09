Autisti-controllori sui bus Tpl Linea, sindacati e rsu non ci stanno: proclamato sciopero di 24h per il 30 settembre

Dopo l'apertura di due fasi di raffreddamento, ecco la proclamazione di uno sciopero di 24 ore per il prossimo lunedì 30 settembre.

A proclamarlo le organizzazioni sindacali e l'rsu aziendale di Tpl Linea dopo che l'azienda ha deciso di non fare passi indietro in merito agli autisti-controllori a bordo degli autobus durante la salita dei passeggeri dalla porta anteriore. La nuova iniziativa, come specificato, ieri dai vertici aziendali, non sarà applicata in caso di notevole afflusso, di disabilità motoria o visiva dei clienti, situazioni di particolare criticità e ovviamente nei bus dotati di sola porta singola".

"La scrivente rappresentanza sindacale richiede un incontro all’interno della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione ex art. 2 legge 83/2000 riguardante le problematiche di seguito specificate: Necessità di ristabilire corrette relazioni sindacali/industriali, finalizzate al raggiungimento di soluzioni concordate con la RSU alle nuove iniziative riguardanti la gestione del servizio e del Lavoro in TPL Linea; Rivalutazione e delle iniziative assunte unilateralmente dall’Azienda, riguardanti i reparti verifica titoli di viaggio, rimessaggio/lavaggio autobus, biglietterie, mansioni dei conducenti, facenti parte della contrattazione aziendale di secondo livello nello specifico per quanto riguarda, l’organizzazione del lavoro, modalità di assunzione del personale, i livelli occupazionali, i carichi di lavoro, contratti di lavoro applicati - scrivono dalle segreterie provinciali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, SIAL-COBAS, UGL-FNA e l'RSU di TPL Linea Savona - Ripristino di corretti livelli occupazionali per il personale viaggiante, per lo svolgimento dei servizi in affidamento; Necessità di chiarimento da parte della Direzione e Presidenza di TPL Linea sulla condivisione delle intese raggiunte con gli Enti proprietari di TPL Linea e Concedenti il servizio propedeutiche allo stipulato contratto di Servizio, Accordo quadro con Provincia di Savona del 23 Gennaio 2023 e il Protocollo di intesa con il Comune di Savona del 18 Maggio 2023; Necessità di dotare l’Azienda di un piano industriale che contenga i tempi, le modalità di ammodernamento del parco autobus considerando come prioritario il mantenimento del servizio erogato e i necessari livelli di affidabilità e sicurezza da mantenere. Sollecitiamo la risposta nei tempi e modi previsti dalla Commissione di Garanzia del 31 Gennaio 2002 n. 13".

"Con l attivazione delle procedure di raffreddamento si richiede un incontro che deve avvenire entro 5 giorni dall'invio della richiesta. In cui chiederemo soluzioni alle problematiche che crea l'iniziativa di controllo dei biglietti predisposta dall'azienda già comunicato al Prefetto - spiega Giovanni Sirombra, rappresentante dell'rsu di Tpl Linea - Gli autisti non effettueranno la mansione comandata garantendo il più possibile gli orari di percorrenza ed evitando di generare rallentamento al traffico e di questo è stato informato il Prefetto".

Lo sciopero è previsto per il personale viaggiante da inizio turno alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 a fine turno; per il personale degli impianti fissi per tutto il turno/intera giornata.

La prima procedura di raffreddamento era stata avviata lo scorso 7 novembre 2023 e la seconda il 7 marzo 2024.