Ricercato in tutta Europa per riciclaggio di denaro: arrestato un 37enne a Savona

Soggiornava in un hotel a Savona, ma era ricercato in tutta Europa per riciclaggio di denaro: arrestato un trentasettenne straniero dai poliziotti della Squadra Volante.

Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al rintraccio delle persone ricercate ed intensificata dal Questore di Savona, in particolare durante questo periodo di vacanze pasquali, nella notte a Savona i poliziotti della Squadra Volante, hanno arrestato un trentasettenne, originario dell’Algeria, in esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo.

L’uomo, ricercato internazionale, è stato rintracciato mentre soggiornava in un hotel della città e a suo carico è risultato immediatamente esecutivo un provvedimento di arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tolosa (Francia).

I poliziotti delle Volanti lo hanno individuato e identificato: si tratta di un cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, condannato dalle autorità francesi a scontare dodici mesi di reclusione per riciclaggio di denaro di provenienza criminosa. Per lui è scattato l’arresto ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.