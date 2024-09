Albenga, un concerto per il 50° anniversario dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

In occasione del 50° anniversario della UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Sezione di Albenga, è con grande gioia che è stato annunciato il Concerto di Solidarietà de “I Vocalisti”.

L'evento si svolgerà venerdì 27 settembre alle ore 21:00 presso l'Auditorium San Carlo, situato in Via Roma ad Albenga. Il coro del Vocal Studio di Albenga, diretto dalla talentuosa Maestra Gaudia Geijsen, guiderà il pubblico in un affascinante "Viaggio nel canto corale", spaziando dalla musica classica fino al Gospel afro-americano contemporaneo.

Ad arricchire la performance ci saranno il pianista Alessandro Delfino e il flautista Gianni Gollo, la cui partecipazione contribuirà a un programma musicale variegato e coinvolgente.

Questo concerto non è solo un’occasione per godere di un’esperienza musicale unica, ma anche un’importante opportunità per sostenere le attività della UILDM, che da 50 anni è al fianco delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie.

La raccolta fondi che sarà effettuata durante l'evento servirà a finanziare progetti e iniziative a loro dedicati.

"La UILDM invita tutte le persone della comunità a partecipare a questa serata speciale, sottolineando che ogni presenza sarà un contributo significativo per celebrare e sostenere la missione dell’associazione" spiegano.