Meteo, ancora una giornata di sole e temperature in lieve aumento

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, domenica 15 settembre 2024.

Europa meridionale ancora alle prese con la saccatura di aria fredda ormai stabilizzatasi tra il Mar Adriatico e la penisola Balcanica: sull’Italia proseguono le giornate fresche e ventose, tuttavia una timida rimonta sulla Penisola Iberica porterà ad un lieve aumento delle temperature massime nei prossimi giorni sul nord-ovest.

Avvisi

Ultime forti raffiche dai quadranti settentrionali su tutta la regione tra la notte e la mattinata.

Cielo e Fenomeni

Ancora qualche velatura tra la notte e la mattinata sul settore centro-orientale, ma in via di dissipamento.

Cielo terso nelle ore centrali e nel corso del pomeriggio e della serata, con qualche cumulo isolato in formazione sul settore interno orientale nel pomeriggio.

Venti

Forti rafficati da nord tra la notte e la mattinata, in calo dalle ore centrali e in rotazione da SO a levante nel pomeriggio

Mari

Stirato sotto costa al mattino, mosso al largo; la rotazione delle correnti nel pomeriggio determinerà un aumento del moto ondoso a levante, con mare poco mosso, localmente mosso sull’estremo della regione.

Temperature

Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, massime in rialzo

Costa: Min: +14/+21°C – Max: +23/+27°C

Interno: Min: +4/+13°C – Max: +18/+23°C