Notte di incidenti a Celle Ligure e Varazze: tre feriti in ospedale

Due incidenti stradali si sono verificati nella notte tra Celle Ligure e Varazze.

Il primo, poco dopo le 4.30, è avvenuto lungo il tratto di ponente della via Aurelia nel territorio cellese e secondo quanto riferito ha coinvolto una moto: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e della Croce Verde di Albisola che hanno successivamente trasportato due persone in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Intorno alle 5.00 è stato invece lanciato l'allarme per un sinistro lungo via Torino a Varazze: anche in questo caso, secondo le prime informazioni, ad essere coinvolta è stata una moto. Mobilitate la Croce Bianca e la Croce Rossa di Savona con una persona che è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.