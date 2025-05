Cade da un ponteggio al secondo piano rimanendo incastrato: un operaio in codice rosso al Santa Corona

E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santa Corona un giovane operaio che, mentre operava in un cantiere edile a Borghetto S. Spirito nella zona di via Maiella, è caduto da un ponteggio.

Ancora incerte le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle 14, con l'uomo che si trovava all'altezza del secondo piano quando ha improvvisamente perso l'equilibrio precipitando. La sua corsa si è interrotta però al piano inferiore, bloccata dall'impalcatura.

Per recuperarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga che, una volta recuperato, lo hanno affidato alle cure del personale sanitario intervenuto con l'automedica Sierra2 e i militi della Croce Rossa di Ceriale che l'hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio pietrese.

Sul posto intervenuto anche il personale Asl2 dello Psal, per i rilievi e le indagini del caso.