Tovo San Giacomo, malore alla guida e schianto a bordo strada: codice rosso al Santa Corona

Incidente poco dopo le 19.30 lungo la Sp 4 a Tovo San Giacomo, all'altezza di via Rembado.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto - probabilmente a causa di un malore - avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per urtare il muretto a bordo strada, a ridosso del torrente Maremola.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca di Finale, dell'automedica, dei Vigili del fuoco e della Polstrada.

Due le persone soccorse, per entrambe è stato disposto il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure: una, in condizioni gravi, in codice rosso mentre l'altra è stata ospedalizzata in codice giallo.