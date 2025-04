Fumi dalle navi in porto, esposto di Savona Porto Elettrico alla Capitaneria e alla Provincia

"Nel rappresentare che le disposizioni legislative relative all'ormeggio delle navi da crociera non evidenziano chiaramente le competenze in capo a Provincia, tipicamente connesse agli aspetti autorizzativi per le emissioni prodotte da installazioni su terraferma, si trasmette quanto sopra a titolo collaborativo con le Autorità, al fine di individuare un percorso condiviso volto alla tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini" concludono dalla Provincia.

"Qualcosa si muove. Sabato 11 grande fumosità dalla nave Marella Explorer. Segnalato via pec a Capitaneria (che ha il compito di verificare l'idoneità dei combustibili utilizzati), la quale, come sempre, ignora. Segnalato anche a Provincia di Savona. Che non ha ignorato" il commento del Comitato che da anni si batte contro le emissioni delle navi in porto.