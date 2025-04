Pomeriggio da incubo in A10: tre incidenti tra Spotorno e il genovese, diversi i chilometri di coda (FOTO)

Sono tre gli incidenti che stanno causando ingenti code con il traffico bloccato sull'autostrada A10, tra Spotorno e il genovese, sparsi in entrambe le direzioni.

Nel tratto compreso tra Savona e Albisola, intorno alle 16:30, un incidente tra due camion all'interno della galleria Faraggiana al km 37+200 ha portato al blocco del traffico con con diversi km di coda (superati anche i 15 km, ndr). Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso, tra cui la Croce Rossa di Quiliano per i primi soccorsi a una persona per la quale non è stato disposto il trasporto in ospedale. L’impatto ha causato, come detto, un blocco totale del traffico autostradale, con pesanti ripercussioni sulla viabilità in tutta la zona.

Data la completa paralisi del traffico, i primi Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo dell’incidente entrando contromano in autostrada, scortati dalla Polizia Stradale, per garantire un intervento tempestivo. I soccorritori sono al lavoro per il ripristino della viabilità e la rimozione dei mezzi incidentati. "Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni sul posto" affermano dal comando dei Vigili del Fuoco savonese.

Episodio che si è andato ad aggiungere, sempre nel tratto di competenza Aspi in direzione Genova, a quanto accaduto intorno alle 15.30 all’altezza del chilometro 12,8 nei pressi dello svincolo per la A26: un camion si è intraversato abbattendo in parte le barriere di protezione del viadotto. Non sarebbero gravi le condizioni dell'autista del mezzo pesante, mentre il concessionario ha disposto la chiusura del tratto tra Arenzano ed il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce verso Genova. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi è' diretto a Genova e sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, deve uscire ad Arenzano e rientrare in autostrada a Genova Prà dopo avere percorso la viabilità ordinaria.

Un terzo incidente (primo in ordine temporale), stavolta nuovamente nel savonese all'altezza di Spotorno all’interno di una galleria non distante dal casello, si è invece verificato intorno alle 15:30 in direzione Francia coinvolgendo due veicoli leggeri e un mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, collaborando con il personale sanitario della Croce Rossa di Vado nelle operazioni di soccorso rese complesse a causa della scarsa visibilità e dello spazio limitato in galleria. Un ferito è stato ricoverato in codice giallo al Santa Corona.

Le code in questo caso hanno raggiunto fino ai 6km, anche se, sulla stessa tratta poco più avanti, arriva una buona notizia per gli automobilisti: il cantiere nella galleria Rocca Carpanea all'altezza di Feglino, causa nelle scorse settimane di lunghissimi incolonnamenti anche fino al Golfo dell'Isola, è stato rimosso completamente nel pomeriggio. Anche in direzione Savona dall'altezza di Finale.