Mioglia ha il suo candidato sindaco: è Giovanni "Gianpiero" Borreani

Mioglia ha il suo candidato sindaco. A scendere in campo il capogruppo d'opposizione per due tornate Giovanni "Gianpiero" Borreani, 69 anni, già avversario dell'ex sindaco Simone Doglio nel 2014 ed eletto nel 2019 in minoranza in lista con il candidato Ivano Lusso.

"Abbiamo chiuso i lavori completando la lista che presenteremo al paese. In realtà non avevo più intenzione di ricandidarmi, però c'è stato un vuoto di candidature in paese che persisteva fino a che entrambi i gruppi consiliari che si sono confrontati nelle ultime due legislature hanno voluto fare un tentativo e per questo nasce una lista per evitare anche che arrivasse una velata candidatura da fuori e scongiurare anche il commissariamento".