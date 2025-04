Incidente tra un’auto e un mezzo pesante sulla A10 a Varazze: soccorsi mobilitati

Intervento dei Vigili del Fuoco a fine mattinata per un incidente avvenuto sull'autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. A scontrarsi sono stati un mezzo pesante e un'autovettura: un impatto che, sebbene inizialmente preoccupante, non ha fortunatamente causato feriti.

L’allarme è scattato attorno alle 12.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti dell’auto, rimasti incastrati nell’abitacolo. Fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorritori, che ha permesso di liberarli rapidamente, senza conseguenze gravi.

A supporto sono arrivate due ambulanze, della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro – sezione Savona – oltre all’automedica del 118. Dopo le prime valutazioni sanitarie, entrambi gli occupanti del veicolo hanno rifiutato il trasporto in ospedale, non presentando traumi rilevanti.