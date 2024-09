L'Associazione Italiana Biblioteche (sezione Liguria) scrive ai candidati alla Presidenza della Regione

AIB Liguria indirizza alle candidate e ai candidati alla Presidenza regionale una lettera aperta (per il testo integrale CLICCA QUI):

"Le biblioteche sono uno dei pilastri del welfare culturale, che contrasta le disuguaglianze e offre un accesso libero e incondizionato al sapere e alla conoscenza. Sono un punto di riferimento nei quartieri e nelle città, nei piccoli centri, nei comuni montani disseminati nell'entroterra, un presidio culturale e sociale che favorisce il benessere delle persone, offrendo opportunità di crescita culturale e personale e di rafforzamento di relazioni sociali positive".

"In Liguria, al momento in cui si scrive, risulta essere chiuso il 40% delle biblioteche presenti sul territorio regionale e molte biblioteche sono aperte per un numero di ore insufficiente per garantire la funzione di presidio di cui sopra, anche a fronte dei disinvestimenti che i Comuni hanno, nel corso degli anni, deciso di operare nel settore cultura e biblioteche".

"Le biblioteche sono servizi pubblici del territorio e il loro funzionamento strutturale dipende anche dalla volontà politica degli amministratori in termini di risorse umane professionalmente adeguate e budget per il funzionamento. Per questo AIB Liguria chiede alle candidate e ai candidati un impegno chiaro per il sostegno alle biblioteche liguri".

"Siamo a disposizione per qualsiasi interlocuzione e approfondimento in merito ai temi sollevati e per lo sviluppo di qualsivoglia iniziativa e invitiamo le candidate e i candidati a una tavola rotonda che organizziamo al Teatro della Tosse, in sala Agorà (vico San Donato, 9) giovedì 3 ottobre alle 18. La tavola rotonda sarà moderata da Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice".

AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dal 1930 è l’Associazione, articolata in Sezioni regionali, che rappresenta le biblioteche e la professione bibliotecaria in Italia, l’unica abilitata a attestare la qualificazione professionale dei bibliotecari, impegnata da sempre per la diffusione, la valorizzazione e il miglioramento continuo dei servizi bibliotecari in Italia.