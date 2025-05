Cani a Savona, la proposta: "Spazi dedicati per le deiezioni"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera alla nostra redazione:

"A proposito del livello di civiltà che il Comune di Savona vorrebbe migliorare con la raccolta differenziata, i responsabili del Comune comincino a istituire delle isole per cani, dove questi amatissimi amici dei savonesi possano defecare (come fanno grandi città come Milano)".

"I savonesi hanno l’abitudine di passeggiare per la via principale di Savona, corso Italia, non per vedere le vetrine dei negozi o fare shopping, ma per far defecare i loro cani. Non basta spruzzare un po’ d’acqua".

"I marciapiedi di corso Italia e piazza Pertini presentano macchie indelebili. C’è chi passeggia con uno, due, tre, persino cinque cani, incurante dei danni irreversibili che provoca".

Maurizio