Porta a porta a Savona, una cittadina: "Un fallimento su tutti i fronti, sia amministrativo che democratico"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Più passano i giorni, più mi rendo conto che, anche a livello locale, la democrazia è passata in cavalleria. A nulla sono valse le proteste, nessun riscontro da parte dell’amministrazione comunale in merito al ‘porta a porta’. Mille versioni per mille rioni, il popolo deve obbedire in religioso silenzio, tanto i grandi capi tirano dritto senza scrupolo alcuno. Col sacrificio di condomini che dovrebbero anche premurarsi di portare eventuali bidoni sulla strada quando pieni".

"Sarebbe stato più logico, più furbo, più equo cambiare solo i cassonetti con lo stesso sistema per tutti… Nooo, troppo semplice e troppo vicino ai cittadini, sia mai detto che il potere si avvicina al popolo. E gli anziani e gli ammalati che, costi quel che costi, quel determinato giorno devono uscire perché ritirano la spazzatura. Io lo definisco solo in un modo: il fallimento di un’amministrazione con il fallimento della democrazia".

Giulia Di Biase