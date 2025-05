Porta a porta, "Savona intelligente": "Sostenere la democrazia significa anche ascoltare il disagio concreto delle persone"

I dati citati (ISPRA 2023) non riflettono l’evoluzione in corso: in molte città italiane, proprio in questi mesi, si stanno rivedendo e superando i modelli di raccolta porta a porta a favore di soluzioni più flessibili ed efficienti. Difendere un sistema in difficoltà ignorando i disagi reali dei cittadini non è un atto di democrazia, ma di cieco conformismo.

Inoltre paragonare le osservazioni dei cittadini savonesi a un oltraggio alla democrazia, evocando regimi dittatoriali e torture, appare quanto meno inopportuno e fuori luogo. Nessuno ha paragonato il porta a porta a una dittatura!

Sostenere la democrazia non significa solo votare ogni cinque anni, ma anche ascoltare il disagio concreto delle persone, specie quando si tratta di cambiamenti che impattano direttamente sulla vita quotidiana.

Le proteste non sono “strumentalizzazioni politiche”, ma il sintomo di un sistema partito in modo improvvisato, e che sta generando caos e disagio in molti quartieri.