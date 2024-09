Ceriale, revoca parziale di divieto di balneazione: tre tratti di costa su sei tornano accessibili

Il sindaco del Comune di Ceriale Marinella Fasano ha firmato l’ordinanza di revoca parziale del divieto temporaneo di balneazione per alcuni tratti di costa del litorale cittadino.

In seguito all’esito favorevole di nuove analisi da parte di Arpal, viene quindi revocato il divieto di balneazione nei seguenti tratti di costa: cantiere Patrone per lunghezza di 804 metri; tratto di arenile dai Bagni Martini ai Bagni Ilda, compresi Lega Navale - per lunghezza di 1037 metri; tratto di arenile dai Bagni Ilda a Spiaggia Libera.

Rimane confermato invece, per esito ancora sfavorevole delle analisi, il divieto nei tratti di costa del litorale cittadino come segue: sottopassaggio Pineo; zona Civico 105; rio Torsero.