"Grazie al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona e alla Croce Bianca di Carcare per la pronta e gentile assistenza a nostro figlio di 7 anni"

Lettera aperta al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona e alla Croce Bianca di Carcare:

"Vorremmo esprimere un sentito ringraziamento al personale del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona e ai militi della Croce Bianca di Carcare per l'eccellente servizio svolto in occasione di un incidente che ha coinvolto nostro figlio di 7 anni".

"Dopo essersi fratturato ulna e radio in maniera scomposta, siamo stati soccorsi dai militi della Croce Bianca, che ci hanno accompagnato in ospedale con grande professionalità e umanità. Il loro supporto ci ha aiutato a gestire una situazione difficile con maggiore tranquillità, trasmettendoci sicurezza e attenzione in ogni momento".

"Una volta arrivati in Pronto Soccorso, abbiamo potuto constatare l'altissimo livello di competenza e precisione del personale medico, che ha saputo allineare manualmente le ossa di nostro figlio, evitandogli così un intervento chirurgico. Un risultato straordinario che ha permesso non solo una rapida risoluzione del problema, ma anche un più veloce recupero per lui".

"Non possiamo che esprimere la nostra più profonda gratitudine sia ai militi della Croce Bianca di Carcare, per la loro prontezza e gentilezza, sia al team del Pronto Soccorso, con uno speciale ringraziamento alla dottoressa Tatiana Selini, per la cura e l’attenzione che hanno dedicato a nostro figlio e a noi come famiglia. In un momento di grande paura e preoccupazione, la loro dedizione ci ha dato la serenità di cui avevamo bisogno".