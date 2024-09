Dego, un muro a secco mina la stabilità della chiesa millenaria di Niosa: "Aiutateci"

Domenica scorsa, la tradizionale festa del Polentone a Niosa, una piccola località di Dego, ha visto la partecipazione calorosa di circa 250 persone. Altri ospiti sono arrivati nel pomeriggio per la tombola e la messa. Nato come una semplice merenda di fine estate, l'evento si è trasformato negli ultimi anni in una celebrazione di grande importanza, quest’anno arricchita dal millesimo compleanno della storica chiesa di San Maurizio.

L'edificio, simbolo di unione e identità per la comunità locale, è stata al centro dell’attenzione durante l’evento, che ha unito il piacere della tradizionale polenta alla causa nobile del restauro dell’edificio. Quest’anno, il ritrovamento di una pietra con la data di nascita della chiesa lungo il sentiero che la collega al piccolo cimitero ha conferito all’evento un’aura di sacralità e storicità, toccando profondamente tutti i partecipanti.

L’iniziativa è stata organizzata con grande dedizione dai figli dei residenti di un tempo, che, nonostante la dolorosa scomparsa dei genitori, proseguono il lavoro dei loro padri e madri. L'obiettivo è raccogliere fondi per mettere in sicurezza la chiesa. Se l’interno dell’edificio è stato già restaurato, un muro a secco esterno rappresenta una criticità, rischiando di compromettere la stabilità dell’intera struttura.

“Abbiamo bisogno di aiuto per mantenere in vita questo prezioso pezzo della nostra storia”, hanno dichiarato gli organizzatori. “Ogni contributo, grande o piccolo, sia esso in materiali o in fondi, è fondamentale per salvaguardare questo patrimonio. La chiesa non è solo un edificio; è il cuore della nostra piccola comunità”.

Dopo pranzo, il programma è proseguito con i giochi di una volta per bambini e adulti, giri di tombola e merenda per tutti. Alle ore 17 si è tenuta la messa con interventi musicali.