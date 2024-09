Raccolta dei rifiuti, Santi: "Servizio carente non è migliorato. Problematica la gestione del verde"

"Il servizio, mi spiace dirlo, purtroppo non è migliorato. Abbiamo appena terminato una stagione estiva molto difficile per l'azienda. Sul lungomare, nei fine settimana, c'erano cassonetti traboccanti e maleodoranti sul lungomare, dal ristorante Green a Fornaci. Era uno spettacolo veramente spiacevole".

L'igiene urbana resta un tema critico e sempre molto dibattuto per l'amministrazione comunale. Nell'ultima commissione i consiglieri di opposizione hanno nuovamente sollevato il problema, anche sullo spazzamento, con un attacco di Piero Santi sui servizi.

"Ho registrato molte lamentele sui cassonetti e sulla loro disinfezione come il contratto di servizio prevede – ha dichiarato Santi - Credo sia una situazione abbastanza imbarazzante. Il biglietto da visita di una città non è soltanto il centro cittadino, dove cercate di fare il meglio, ma è la città intera. Un altro fatto assolutamente negativo è il diserbo stradale". Santi ha poi posto l'accento sulla questione delle foglie secche non raccolte che rischiano di intasare i tombini e le caditoie.

"Stiamo andando verso l'autunno – ha spiegato l'amministratore delegato di SeaS Stefano valle - e per le prossime settimane abbiamo già pianificato in intervento di pulizie della caditoie perché non si cada nel rischio di allagamenti. Così come il lavaggio delle strade. Non è fatto effettivamente come un tempo, prima veniva fatto con autobotte e spazzatrice ma questo non è previsto nel piano di Contarina. Se non sarà efficace lo si potrà rivedere, compatibilmente con le richieste e necessità del caso".

Per la pulizia delle strade SeaS ha spiegato di avere acquistato un nuovo mezzo specifico di lavaggio a caldo e ad alta pressione che si aggiunge alle cisterne già disponibili del lavaggio a freddo.