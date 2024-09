Formazione, dalla Regione 4 milioni di euro per l’inserimento lavorativo di giovani disabili

Ammonta a oltre 4 milioni di euro il finanziamento approvato oggi dalla Giunta Regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola, per l’inserimento lavorativo di giovani disabili.

Il provvedimento, particolarmente atteso da famiglie e associazioni, consentirà di avviare nuovi corsi di formazione per 470 ragazzi con disabilità, tra i 16 e i 25 anni, individuati dalle Asl competenti. L’obiettivo è quello di fornire loro conoscenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro.

“In totale, nel solo 2024 - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - Regione Liguria ha stanziato 6,7 milioni di euro per corsi destinati all’inserimento lavorativo dei disabili. Il finanziamento in oggetto si somma infatti ai 2,6 milioni di euro investiti ad aprile. Un ausilio concreto che dimostra, ancora una volta, la volontà di non lasciare indietro nessuno. Grazie a questo ulteriore provvedimento i ragazzi potranno proseguire nell’apprendimento iniziato e proiettarsi al mondo lavorativo. Forniamo un supporto concreto a 470 giovani liguri e alle loro famiglie, attraverso un lavoro sinergico con le Asl territoriali, con l’obiettivo di dare eque possibilità a tutti. Attraverso una programmazione attenta ed efficace delle risorse, straordinarie, del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 a oggi abbiamo coinvolto 30mila destinatari. Dai corsi di formazione veri e propri ai bandi per incentivare l’occupazione e l’attività sportiva passando per quelli di conciliazione vita-lavoro, tutto con lo stesso scopo di essere un appoggio reale per chi ne ha bisogno”.