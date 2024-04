Varazze, camion si incastra sulla Sp542 al Pero. Castellini stufo: "Ennesimo caso"

Si incastra nuovamente un mezzo pesante sulle alture tra Stella e Varazze e non si placa la polemica su una criticità che sta andando avanti da anni.

Il mezzo pesante è rimasto bloccato intorno all'una di questa notte sulla Sp542 al Briollo in località Pero nel comune varazzino nei pressi di un cantiere dove è presente un semaforo per il senso unico alternato.

Per altro in quei momenti era in transito un'ambulanza della Croce Rossa per un soccorso.

"Ennesimo caso, ennesimo problema anche se accaduto nel comune limitrofo. Resto in attesa del posizionamento dei nuovi cartelli stradali luminosi promessi da Autostrade che hanno garantito il loro posizionamento entro questo mese" ha detto il sindaco Andrea Castellini.

Lo scorso 19 marzo il primo cittadino aveva svolto un sopralluogo sulle strade provinciali, da San Martino passando per Gameragna, il Salto, a Celle nella frazione di Sanda e ad Albisola Superiore ad Ellera, per risolvere insieme ai rappresentanti di Autostrade per l’Italia l’annoso problema.