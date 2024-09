Savona, ecco i candidati savonesi di Fratelli d'Italia scelti tra amministratori e consiglieri comunali

Non è stata indolore, nel Savonese, la scelta dei candidati di Fratelli d'Italia per le regionali. I nomi saranno ufficializzati domani a Genova con l'intera lista che appoggerà Marco Bucci.

I candidati del Savonese sono Rocco Invernizzi, assessore al Comune di Alassio; Antonella Tosi, già candidata alle europee, farà il "ticket" con il consigliere comunale di Savona ed ex vice sindaco Massimo Arecco. Chi segue le vicende politiche e amministrative savonesi in questi ultimi due mesi ha visto un Arecco molto sottotono, perché impegnato a "lavorare" per la propria candidatura, che è poi arrivata. Altro "ticket" è quello del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Filippo Marino (che avrebbe avuto la meglio sul coordinatore provinciale Cavallo) con Silvia Rozzi, consigliere comunale di Pietra Ligure.

Per la lista Fratelli d'Italia ha quindi scelto tra amministratori e consiglieri comunali, persone che hanno già un'esperienza amministrativa alle spalle e non neofiti della politica.

Alle candidature il partito savonese di Giorgia Meloni è arrivato però non senza conflitti interni e contrasti per avere un posto in lista. In un momento in cui il partito di Governo, nonostante i problemi romani della premier, ha visto passaggi di politici da altri partiti.