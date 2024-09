Elezioni regionali, Fratelli d’Italia presenta la sua squadra. Bucci: “Solo Giorgia Meloni è riuscita a convincermi”

Fratelli d’Italia, partito trainante nella coalizione di centrodestra, svela i nomi delle liste che andranno a supportare la corsa del candidato presidente Marco Bucci.

Davanti al coordinatore regionale e deputato Matteo Rosso, al senatore Gianni Berrino e alla deputata Maria Grazia Frijia, sono sfilati questa mattina i candidati che correranno nelle quattro province alle elezioni dei prossimi 27 e 28 ottobre.

Come ampiamente previsto, a Genova il partito di Giorgia Meloni ha pescato a piene mani dall’amministrazione regionale e da quella comunale. Saranno della partita gli ex assessori della giunta Toti, Simona Ferro e Augusto Sartori, oltre ai consiglieri Stefano Balleari e Lilli Lauro (ex Lista Toti). Da Palazzo Tursi, invece, arriva l’assessore alla Sicurezza, Sergio Gambino, insieme al consigliere Franco De Benedictis. In lista su Genova anche il coordinatore provinciale, Fabrizio Brignole e la consigliera comunale a Rapallo, Elisabetta Lai.

Da La Spezia si candida un altro peso da novanta dell’amministrazione regionale uscente: il presidente del consiglio regionale (ed ex Lega) Gianmarco Medusei. Dallo stesso territorio arrivano anche il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e la consigliera regionale uscente (eletta con la Lista Toti) Daniela Menini.

Da Savona ci sono l’ex vicesindaco del capoluogo, Massimo Arecco, e la candidata alle europee Antonella Tosi.

Dall’Imperiese, infine, correrà la consigliera regionale uscente, Veronica Russo, insieme all’ex sindaco di Imperia, Paolo Strescino, e al consigliere comunale di Sanremo, Luca Lombardi.

“Nessuno mi aveva convinto prima e Giorgia ci è riuscita - ha detto il candidato presidente Marco Bucci - mi ha colpito che abbia diviso la sua telefonata in due parti, una politica e una personale dicendomi che conosceva la mia situazione e che sarebbe stata contenta anche se avessi detto di no. Aver scisso la conversazione in queste due parti è grande segno di rispetto per le persone. Mi ha insegnato che bisogna fare attenzione a queste cose e il mattino dopo l'ho chiamata per dire "andiamo avanti". Con Fratelli d'Italia ho un feeling particolare perché è stata proprio Giorgia a convincermi, ma ho un feeling con tutti i genovesi e i liguri. Siamo di fronte alla grande domanda: continuiamo a crescere?”.

“Qualcuno mi dice che ho tradito i genovesi - ha aggiunto - nessuno tradisce nessuno, siamo qui per fare un lavoro importante per la Liguria e quindi anche per Genova che non sarebbe in grado di fare le cose con una Regione che dice di no. Per quelli che dicono che ce ne andiamo: non è assolutamente vero. Sono convinto che vinceremo e che i liguri diranno "no" ai signori del "no". Non ci stiamo, vogliamo dire "sì" e crescere per una grande Liguria internazionale”.

“La nostra prima priorità per i prossimi anni sono le infrastrutture - ha proseguito Bucci parlando del programma - vogliamo fare in modo che tutte le infrastrutture vengano fatte e finite, ma non solo quelle di Genova. Un altro punto è la sanità, ci sono tante cose da migliorare perché la qualità della vita passa anche dalla sanità. Vanno ridotte, se non azzerate, le liste d'attesa come abbiamo fatto in Asl3. Come si fa? Facendo lavorare di più le macchine e motivando le persone. Ci sono cinque nuovi ospedali da fare. E poi c'è il discorso della prevenzione per diminuire le spese delle cure”.

“Avremo l'assessore alla cultura, ma anche l'assessore alla Blue Economy - ha concluso Bucci - gli assessori sono sette, ci sarà qualcuno che avrà più deleghe. Genova è cresciuta e bisogna far sì che abbia eventi culturali che facciano anche cultura. Che non è overtourism, sia chiaro. È validissimo il modello delle Cinque Terre che ha permesso di distribuire il turismo. In Comune a Genova abbiamo dimostrato di avere una grande maggioranza che è in grado di portare avanti le cose e votarle, ci vuole qualcuno che sia in grado di fare le cose e una maggioranza che approvi le cose. Così abbiamo trasformato Genova e così trasformeremo la Liguria”.

Le liste

Circoscrizione di Genova: Lucia Aliverti, Luca Andreol, Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Maurizio Buscemi, Angelo Carella, Francesco De Benedictis, Vincenzo Gambino, Elisabetta Lai, Laura Lauro, Simonetta Saveri, Augusto Sartori

Circoscrizione di La Spezia: Daniela Carli, Gianmarco Medusei, Daniela Menini, Leonardo Paoletti, Carlo Rampi

Circoscrizione di Savona: Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi, Antonella Tosi

Circoscrizione di Imperia: Luca Lombardi, Stefana Rossi, Veronica Russo, Paolo Strescino

