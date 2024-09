Crepa sotto l'Aurelia a Celle, Beltrame: "Installati i semafori per limitare il passaggio a scopo precauzionale"

Il primo sopralluogo di Anas sulla crepa nel muraglione sottostante l'Aurelia, in località Roglio a Celle Ligure, non si era potuto completare a causa del maltempo. Per domani mattina, 24 settembre, è stato programmato un nuovo sopralluogo, che deve essere fatto dal mare e che permetterà ad Anas di accertare con maggior precisione lo stato della massicciata della strada e definire i lavori necessari.