Savona, riaperta la viabilità in via alla Rocca, chiusa per il cedimento dell'asfalto

A Savona si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di via alla Rocca dove c'era stato un cedimento dell'asfalto. Lo scorso 5 settembre la rottura di una tubazione ha fatto sollevare l'asfalto in più punti, rendendo necessaria la chiusura della strada.

La chiusura di via alla Rocca aveva creato disagi ai savonesi, sia agli studenti e agli insegnanti che dovevano raggiungere il Ferraris Pancaldo, sia ai residenti della zona, con la viabilità deviata su via Romagnoli o via Tissoni.