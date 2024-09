La magia dei piccoli gesti quotidiani e il loro impatto sul nostro benessere

Il tempo scorre, e noi scorriamo insieme ad esso. Che dire però dell’andatura? Non sempre ce la possiamo scegliere, eppure sembrerebbe proprio che il tempo scorra velocemente quando stiamo vivendo bei momenti, ma rallenti nelle situazioni critiche, di difficoltà, quasi per farci assaporare pienamente ogni istante spiacevole che la vita abbia da offrirci.

Ma dobbiamo davvero essere semplici spettatori di questo vano scorrere? Dobbiamo solo lasciarci trasportare da situazioni che non possiamo controllare?

Effettivamente no! Ognuno di noi può decidere di prendere le simboliche redini del suo tempo e cominciare a viverlo, utilizzarlo in maniera da renderlo più fruttuoso.

Ma se per alcuni il tempo è denaro, in realtà far fruttare il proprio tempo potrebbe essere un concetto più legato a qualcosa di personale.

Se ci pensiamo bene, il denaro serve per appagare delle necessità, ma anche a perseguire obiettivi e desideri che ci fanno star bene.

Un aiuto nel mondo online

Il mondo digitale ci mette a disposizione strumenti pratici per gestire meglio il nostro tempo, senza rinunciare alla qualità e all'attenzione ai dettagli.

Anche se l'acquisto online è solo uno dei tanti aspetti della vita moderna, può diventare una risorsa utile per alleggerire il carico quotidiano e trovare soluzioni semplici ed efficaci. Quando acquistiamo qualcosa con cura, scegliendo oggetti che migliorano il nostro benessere o arricchiscono le relazioni con chi ci circonda, stiamo in realtà facendo molto di più: stiamo coltivando uno stile di vita più consapevole e appagante.

Ma vi sono comunque delle cose che non potremmo comprare mai per tutto l’oro di questo mondo.

Tornare alle cose essenziali

Il sorseggiare il caffè con un caro amico raccontandosi la propria quotidianità, il sonno profondo che ci rigenera dalle fatiche di un’intensa giornata lavorativa o cose come l’affetto di un papà o di una mamma espressa in piccoli gesti quotidiani di tenerezza magari per il proprio bimbo; queste cose di per sé aggiungono equilibrio alla nostra frenetica vita, che rallegrano mente e cuore.

Portano quello che lo stress comune a tutti purtroppo non ci dona: la calma, la serenità. A volte per alcune cose potrebbero essere sufficienti pochi minuti, come staccare per 15 minuti completamente il telefono mettendolo in modalità ‘non disturbare’, oppure dedicare 10 minuti ad una piccola sessione di meditazione, in cui lo stato mentale ritrova pace allontanando la negatività di pensieri non positivi.

Se pur il mondo scorre col tempo, non è detto che noi dobbiamo necessariamente lasciarci trasportare dalla corrente. A volte forse dobbiamo imparare a nuotare contro-corrente. Ad essere padroni del nostro tempo, delle nostre emozioni, del nostro corpo.

Dobbiamo imparare a distinguere l’essenziale dal superfluo. Liberarci di carichi non necessari per concentrarci su quelli appaganti e gratificanti. Dobbiamo regalarci emozioni e regalare benessere a noi stessi e agli altri. Partiamo da piccoli gesti, rendiamoli parte della nostra quotidianità diamo a noi stessi e soprattutto diamo anche agli altri, a chi amiamo, e ci renderemo conto che quest’attitudine rinnovata ci ricorderà davvero cosa significa essere felici e in pace.