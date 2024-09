"Amore e Libertà", ad Alassio un evento per sensibilizzare sulla violenza di genere

I vari interventi erano rivolti agli studenti della Scuole Superiori convenuti all’incontro (hanno partecipato gli allievi dell’Alberghiero, Agrario, Itis e Falcone di Loano). Molto atteso e applaudito il commento conclusivo del Questore di Savona, Alessandra Simone, che ha spiegato ai ragazzi l’importanza di preventivamente denunciare il pericolo di stalking o persecuzione o minacce sin dai primi seppur lievi segnali.

"Individuare il colpevole di femminicidio - ha spiegato la dottoressa Simone- non è un traguardo da euforia da parte delle Forze dell’Ordine. E’ preferibile anziché trovare un colpevole, neutralizzare un potenziale colpevole prima che si consumi la tragedia. Quindi non bisogna aver paura di denunciare sin dai primi segnali di pericolo".

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha dichiarato: " L'iniziativa che si è svolta oggi ad Alassio rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità e dimostra il valore della collaborazione tra enti pubblici, forze dell'ordine, associazioni e istituzioni scolastiche. La nostra amministrazione comunale ha sempre dedicato grande attenzione al tema della prevenzione della violenza di genere, con azioni concrete e iniziative specifiche, soprattutto in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che celebriamo ogni anno il 25 novembre. Continueremo a impegnarci sempre di più affinché si diffonda una cultura del rispetto, coinvolgendo i nostri giovani in un percorso di crescita civile e sociale ".

“In qualità di presidente di Wall of Dolls – ha dichiarato Francesca Carollo - sono molto orgogliosa che il docufilm 'I figli del femminicidio' venga presentato a numerosi studenti liguri. L'educazione dei ragazzi e il lavoro culturale sono per noi fondamentali per un cambiamento, assolutamente necessario, della società. Gli orfani di femminicidio sono bimbi che sono stati troppo spesso dimenticati dalle Istituzioni e dalla società. Noi vogliamo puntare il faro su di loro”. Parole che si associano al messaggio della fondatrice dell'associazione, Jo Squillo, che ha sottolineato: “A quanto dolore ancora dobbiamo assistere? Quanto impegno dobbiamo metterci per fermare queste atrocità. È una promessa... Non staremo mai in silenzio!”