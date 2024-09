Regionali, Lessi (Pd): "Restituire ai consultori il ruolo centrale che meritano nella nostra comunità"

"È tempo di agire con determinazione per restituire ai consultori il ruolo centrale che meritano nella nostra comunità, per sostenere le donne nei percorsi di prevenzione e cura, nell’affrontare serenamente la maternità. Un patrimonio del nostro sistema sanitario savonese e ligure che è stato disperso, sottraendo progressivamente risorse economiche e personale".

Ad affermarlo è Aurora Lessi, candidata alla carica di Consigliera Regionale della Liguria per la lista del Partito Democratico, Andrea Orlando Presidente per una Liguria Democratica e Progressista.

"Il consultorio è qualcosa di più di un poliambulatorio se si è capaci, come vogliamo, di promuovere una rete di collaborazioni con gli enti locali e le associazioni per sostenere le donne con quell'idea di benessere e di salute che va al di là della singola prestazione sanitaria. Un'informazione mirata, di guida, di supporto è fondamentale per una presa in carico dei problemi femminili, anche in una dimensione di multiculturalità".

"Il potenziamento del personale e una mirata adeguata formazione sono elementi essenziali per il rilancio di un settore fondamentale della medicina territoriale, che rappresenta la vera sfida dei prossimi anni", conclude.