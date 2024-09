Nuovo brano per l'albenganese Roberta Monterosso: "Resistere" per guardare al futuro con coraggio

“Resistere”, guardare al domani con coraggio e speranza, fidandoci ed affidandoci a quello che il futuro ci potrà riservare, senza rimanere ancorati, per paura, al passato. Resistere, ritrovare la strada per ripartire. “Resistere” è il nuovo singolo dell’albenganese Roberta Monterosso, un brano profondo e intimo, in cui la giovane cantautrice e musicista esprime coraggio, trasformando il dolore in forza e manifestando la volontà di rinascere e ripartire verso una nuova vita.

Un testo dove le parole hanno un peso e in nessun modo abdicano alla banalità, ma scandagliano, con schiettezza e sincerità, uno stato d’animo, mentre la musica, invece, va già oltre le parole e con un ritmo, leggero, quasi allegro, apre alla speranza e alla risoluzione di un rapporto che inevitabilmente è già arrivato al capolinea.

“’Resistere’ ha una forte componente biografica: ero intrappolata in una relazione dove mi rendevo conto che non c’erano vie d’uscita – spiega la cantautrice -. Da lì, la necessità, la richiesta, difficile ma necessaria di guardare in faccia la realtà, prendendo in mano la situazione e uscirne. L’importante è non annullarsi per un amore ma volersi bene. Una svolta, un nuovo inizio per ricercare la versione migliore di sé stessi”.

Un continuo sali e scendi di emozioni, dove Roberta, autrice del testo e della musica, fa “ritorno” a casa, là dove sono le sue radici, per ritrovarsi e ripartire. Il video è stato girato in Liguria, infatti, dove la musicista e cantautrice è nata, a sottolineare questa necessità di prendersi del tempo, riabbracciando gli affetti più cari, ritrovare i profumi e i colori del mare e della sua terra.

“Resistere” è il biglietto da visita di Roberta Monterosso che apre le porte a un nuovo progetto: un EP che è un omaggio e un ringraziamento alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno permesso di assecondare la propria passione, trasformando i sogni in realtà.

“Sono contenta di tornare con un progetto così intimo e personale– conclude Roberta – Per me la musica è un modo per raccontare la mia storia, senza compromessi e senza ritrosie. Questo per me è un nuovo inizio e spero di arrivare dritta al cuore delle persone”.