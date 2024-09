Cade da una falesia precipitando diversi metri, a Finale Ligure morta una scalatrice svizzera

Tragedia nell'entroterra finalese dove una donna di 55 anni originaria della Svizzera che stava arrampicando la Falesia Bric Reseghe nella tarda mattinata odierna è improvvisamente caduta precipitando per oltre una decina di metri.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.40. Immediatamente sul posto i militi della Croce Bianca di Finale con due mezzi, i Vigili del Fuoco di Savona, i sanitari del 118 con l'automedica Sierra4 e i volontari del Soccorso Alpino della sezione Andora-Varigotti.

Vista la zona e la gravità, da Villanova d’Albenga è decollato anche l’elisoccorso Grifo1 ma purtroppo, nonostante la tempestività dell'intervento, la donna non ce l'ha fatta: troppo gravi i traumi riportati nella caduta, agli arti e anche alla testa, tanto che fin da subito la situazione è parsa, come poi purtroppo confermato, definitivamente compromessa per lei.