Allo SportAbility Day una gara di "plogging" promossa da Sport e Salute nella #BeActive Settimana Europea dello Sport

Inclusione, benessere e appartenenza: dal 23 al 30 settembre la decima edizione della Settimana Europea dello Sport, il progetto organizzato dalla Commissione Europea con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Sport e Salute.

Sabato a Genova la gara di "plogging". Iscrizioni a partire dalle ore 14:30 alla Sciorba.



World Plogging Championships e Coop. Erica aderiscono con entusiasmo alla Settimana Europea dello Sport #BeActive (in inglese EWoS, acronimo di European Week Of Sport). Il progetto, lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea, promuove in tutta Europa e oltre la pratica sportiva e gli stili di vita sani e attivi per incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, ispirandosi in questa edizione ai valori di inclusione, benessere e appartenenza.



La Settimana Europea dello Sport coinvolge ogni anno in tutta Europa e oltre decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti. Migliaia gli eventi in programma, dedicati a sportivi, giovani e famiglie, offrendo a chiunque la possibilità di scoprire nuove discipline, perfezionare le proprie abilità e condividere momenti di ispirazione con altri appassionati. Il main event si svolgerà dal 28 al 30 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, all’interno dello Stadio dei Marmi: un playground unico al mondo, completamente riqualificato dopo gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in cui verrà allestito il Villaggio BeActive, un’area multi-sportiva che sarà attiva sabato 28 settembre dalle ore 10:00 alle 18:00 e lunedì 30 settembre dalle 8:30 alle 16:30, con la mattinata dedicata specificatamente alle scuole. Il Villaggio sarà animato da circa 50 organizzazioni sportive, tra Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, Discipline Sportive Associate, e consentirà a tutti, gratuitamente, di sperimentare e praticare almeno 40 discipline sportive, con il supporto di tecnici e animatori qualificati, con iniziative aperte a tutti e con aree specifiche per le categorie fragili. Lo scopo è sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale.



Sabato 28 settembre verranno anche organizzati degli eventi speciali per la BeActive Night, tra cui un concerto gratuito della Sinfonietta, all’interno del Parco del Foro Italico e altri due eventi di Plogging, uno a Roma ed un secondo a Genova, ospite della manifestazione SportAbility Day all’interno del My Sport Village Sciorba. Entrambe le sessioni di plogging si disputeranno sotto l’egida di #BeActive.

A Genova, Capitale Europea dello Sport, arriva il Plogging grazie all’evento promosso da Sport e Salute e Cooperativa Erica. Una bellissima sfida in cui tutti i partecipanti potranno correre e raccogliere rifiuti facendo del bene a sé stessi e all’ambiente. La partecipazione è totalmente gratuita con iscrizioni a partire dalle ore 14:30 sul campo della Sciorba presso l’area Sport e Salute. La corsa inizierà alle ore 16 nell’area attorno al centro sportivo Sciorba con arrivo e premiazione intorno alle ore 17:30 sul campo. La competizione è a squadre e quindi si potrà partecipare con un proprio gruppo di amici (circa 4 o 5 persone) e per tutti ci sarà la maglietta ufficiale #BeActive e tanti altri gadget.