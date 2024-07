Stella, a San Bernardo inaugurata una nuova area giochi inclusiva (FOTO)

Una nuova area giochi inclusiva per i bambini normodotati e con disabilità.

E' stata inaugurata questo pomeriggio a Stella San Bernardo in località Corona nei giardini dell'ex scuola alla presenza del 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 e del sindaco Andrea Castellini.

Per l’occasione era presente anche 𝐒𝐩𝐢𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧 Mattia Villardita.

"Siamo felici di aver inaugurato insieme al Ministro della disabilità un parco giochi inclusivo all’interno del territorio stellese - ha dichiarato il sindaco Castellini - Ogni risultato per noi è come una meta nel football e di conseguenza ogni volta cerchiamo di ottenerle di nuove per migliorare la vita nella nostra piccola comunità".

"Grazie mille a tutte le autorità civili e militari intervenute - continua -. Dai colleghi sindaci e amministratori di Celle, Borghetto, Varazze, Albisola e Massimino, al deputato stellese Francesco Bruzzone, al nostro Don Mario, ai Carabinieri di Stella e soprattutto all’amico Spiderman Mattia Villardita per essere venuto a questo bellissimo evento" conclude il primo cittadino.

All'interno del parco è presente una classica altalena e una inclusiva con una seduta avvolgente, un "Game House" con 8 pannelli ludici per ogni esigenza, giochi a molla e uno con la doppia sponda inclusiva. Presente una pavimentazione antitrauma.

La Regione Liguria ha finanziato 20mila euro per la realizzazione.