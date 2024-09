Fondi per l'area di crisi complessa savonese, Cgil: "Regione vigili sulle risorse"

"Che fine hanno fatto i 15 milioni dei bandi regionali scaduti a fine luglio per l'area di crisi complessa del Savonese? A proposito di strumentalizzare le imminenti elezioni regionali, la Regione Liguria batta un colpo!". E' la Cgil Savona a riportare all'attualità il tema.

"Da fine luglio si potevano presentare le domande per il nuovo bando regionale di circa 15 milioni per gli investimenti delle imprese allocate nei 21 Comuni coinvolti - ricordano dal sindacato - Il bando, diretto alle micro, piccole e medie imprese, prevede un’agevolazione che combina una parte a finanziamento a tasso agevolato (1,5% annuo) a copertura del 75% dell’investimento e una parte a fondo perduto, che può raggiungere fino al 25% dei costi ammissibili".

"Il bando scadeva lo scorso 31 luglio. Sono passati 2 mesi e dalla Regione non c'è ancora nessuna notizia su quante e quali siano le imprese interessate, quali siano i progetti e, soprattutto, quanti nuovi occupati genereranno questi 15 milioni di euro" commentano amaramente dalla Cgil.

"Ribadiamo ancora una volta, come Cgil di Savona, che le risorse dell'area di crisi industriale complessa sono frutto delle mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Provincia di Savona e del sindacato confederale savonese. Come tali, pretendiamo che ci vengano fornite informazioni in tempi celeri, così come pretendiamo che l'Amministrazione regionale si faccia carico di verificare che le risorse economiche vengano spese per generare occupazione di qualità e non precaria" chiosano.