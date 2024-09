Andora, Nicolini e Nasi lasciano la maggioranza: nasce il Gruppo Misto. "La Giunta cambi il suo approccio"

Movimenti all'interno del Consiglio Comunale di Andora, dove i consiglieri di maggioranza Maria Teresa Nasi e Fabio Nicolini lasciano il gruppo “Andora +” e creano il

Gruppo Misto, di cui Nicolini sarà rappresentante.

"La nostra decisione, sofferta e combattuta, speriamo sia da stimolo alla giunta e ai consiglieri di maggioranza affinché vi sia un cambio di passo nella gestione della cosa comune - dichiarano all'unisono i due consiglieri - con un maggior coinvolgimento di tutti i componenti che hanno contributo, con le proprie preferenze (sia eletti che non), alla rielezione del sindaco".

Una scossa ma non un'inversione. I due ex assessori della Giunta Demichelis non intendono infatti né aderire alla minoranza né intraprendere azioni di sfiducia al sindaco democraticamente eletto. "Saremo sempre al fianco della giunta ma con un appoggio esterno e non incondizionato. Voteremo sicuramente tutti quei provvedimenti che sono a favore del paese ma ci riserviamo di valutare ogni delibera proposta prima di dichiarare il nostro voto favorevole".

"La nostra scelta non vuole creare polemiche inutili o pensieri di fantapolitica - ribadiscono - ma non poteva più essere rimandata. Crediamo che questa maggioranza debba

modificare il proprio approccio alle problematiche del paese per fermare l’emorragia di voti che è stata evidenziata anche nell’ultima tornata elettorale e tornare ad essere un punto di riferimento e di fiducia della grossa parte degli andoresi", concludono i consiglieri.