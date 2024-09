Nuovo "Gruppo Misto" in Consiglio Comunale ad Andora, Demichelis: "Scelta legittima"

"Ritengo che le motivazioni della scelta di Nicolini e Nasi di aderire al Gruppo Misto siano almeno tre".

Parte da questa considerazione il commento del sindaco di Andora, Mauro Demichelis, sulla scelta dei due membri di maggioranza, nonché ex assessori, di formare un proprio gruppo in seno al parlamentino andorese.

Innanzitutto per il primo cittadino vi sarebbe "una certa delusione dovuta al fatto che si aspettavano di essere più votati dai cittadini alle recenti elezioni comunali". Dopodiché "una scelta politica, visto che entrambi sono iscritti a Forza Italia: Nasi è candidata alle Regionali e forse pensano in questo modo di acquisire maggior consenso fra gli elettori che alle comunali non ci hanno votato. C’è poi la legittima volontà di incidere maggiormente sulle scelte amministrative, pur non essendo assessori".

"Ritengo che i cittadini si aspettino innanzitutto unità - prosegue Demichelis - Sono certo che, smaltita la delusione per le elezioni comunali, ci sarà sempre modo di lavorare e collaborare insieme per il bene di Andora, anche perché a Fabio e Maria Teresa sono legato innanzitutto da un rapporto di amicizia".