Un altro pomeriggio di paralisi, in autostrada e in Aurelia: il Ponente ancora vittima della sua viabilità

"Autostrade apre i cantieri perché loro decidono così! C’è ancora un fine settimana di bel tempo, dove ancora dei turisti approfittano delle nostre coste. Noi avremmo bisogno di spostarci… ma ecco che si blocca tutto nell’arco di qualche ora. È una vergogna, questa provincia e questo territorio ostaggio di Autostrade e del silenzio assordante delle autorità competenti! È un po’ ora di dire basta!".

E' lo sfogo della consigliere comunale loanese ed ex delegata in Provincia alla viabilità, Luana Isella, a rappresentare al meglio quello che si è verificato nel pomeriggio dell'ultima domenica di settembre nel Ponente savonese, vittima dell'ennesimo pomeriggio di paralisi, in autostrada e in Aurelia.

Proprio a Loano e Borghetto Santo Spirito si sono verificate evidenti criticità nella viabilità ordinaria, non solo sulla statale ma anche nelle strade comunali e provinciali afferenti, in particolar modo in direzione di Savona.

Una situazione che vi abbiamo raccontato essersi verificata nella direzione opposta venerdì pomeriggio scorso e nella mattinata di ieri (sabato 28 settembre, ndr). Il tutto con quello che sembra essere un vero e proprio baricentro: il cantiere tra Finale e Feglino nella galleria Rocca Carpanea, interdetta al traffico per la prosecuzione del cantiere che la vede interessata da diverso tempo.