Giovani Albergatori di Federalberghi, il sindaco De Vincenzi: “Congratulazioni a Fabio Raimondo eletto presidente”

“A nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale, desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Fabio Raimondo per la sua elezione a Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi”. Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi in nota.

“Siamo particolarmente orgogliosi che un nostro imprenditore e un professionista così stimato come Fabio, già rappresentante regionale dei giovani albergatori della Liguria, abbia raggiunto un ruolo di così grande responsabilità e prestigio a livello nazionale – prosegue -. Un traguardo importante dal quale, con la dedizione e l’impegno che lo contraddistinguono, continuerà a sviluppare la sua visione originale di accoglienza, attrattività e impresa turistica innovative, incentrate su una offerta di eccellenza a tutto tondo, a beneficio della crescita professionale dei giovani imprenditori di tutta Italia ma anche una preziosa opportunità per il nostro territorio”.

“A Fabio vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per il prossimo mandato, certi che il suo impegno porterà importanti benefici per lo sviluppo del turismo italiano, ligure e pietrese e per la valorizzazione del talento dei giovani imprenditori”, conclude De Vincenzi.