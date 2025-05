Il prof Davide Aicardi dell’Istituto Agrario di Albenga tra i formatori del progetto "Fratelli tutti" nel carcere di Rebibbia

Importante riconoscimento per Davide Aicardi, docente dell’Istituto Agrario Giancardi-Galilei-Aicardi di Albenga, Consigliere provinciale degli agrotecnici e responsabile agrotecnico del Comune di Pietra Ligure. Aicardi è stato selezionato dalla società Capitale Lavoro come uno dei formatori del corso di manutenzione del verde che si terrà all’interno del carcere di Rebibbia, a Roma.

Il corso fa parte di un ampio progetto nato dal Protocollo d’Intesa siglato per favorire la formazione professionale all’interno degli Istituti penitenziari del territorio di Roma e provincia. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che offrano ai detenuti reali possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze certificate.

Nel contesto di questo Polo Pubblico di Formazione, verrà avviato il progetto "Fratelli tutti", dedicato a Papa Francesco. Il progetto, donato da Roma Capitale al Santo Padre scomparso nell'aprile scorso durante la sua visita in Campidoglio, rappresenta un gesto concreto verso le persone più fragili in occasione del Giubileo.

"Un ringraziamento lo dedico alla mia scuola per avermi dato la possibilità di partecipare a questo percorso e per la crescita personale che mi ha permesso in questi anni, oltre che alla mia famiglia" ha dichiarato Aicardi.