Moto sbanda lungo la Sp60, sbalzati dalla sella i due passeggeri: entrambi ricoverati in codice rosso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:20, sulla Sp60 tra Bardineto e Toirano dove due persone che viaggiavano a bordo di una motocicletta sono rimaste vittime di una caduta pare di notevole entità.

Improvvisamente la persona alla guida del mezzo ne ha perso il controllo, con la moto finita fuoristrada e i passeggeri sbalzati a terra. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'accaduto.

L'intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunti i militi e le ambulanze della Croce Verde di Bardineto, della Croce Bianca di Borghetto e della Croce Azzurra di Calizzano supportati dal personale medico dell'automedica Sierra 4. Entrambi i feriti sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, entrambi per dinamica e pare non in gravi condizioni o comunque in pericolo.

Sul posto anche le forze dell'ordine per la verifica della dinamica e i rilievi del caso.