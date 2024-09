Vado, variazione di bilancio da 2.5 milioni: investimenti per il palazzetto dello sport e il polo culturale

"Importi significativi per nuovi progetti come la nuova bocciofila e il nuovo parcheggio in via Sabazia, la manutenzione del centro Marinella e della piazzetta antistante Piazza Cialet. Il nuovo polo culturale è un impegno preso con i cittadini nell'ambito di una riqualificazione della zona di via 25 Aprile anche in virtù della demolizione della scuola media (il nuovo plesso verrà realizzato in via Sabazia. ndr)" ha proseguito il primo cittadino vadese.