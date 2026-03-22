Urbe, inaugurata una nuova ambulanza della Croce Rossa

E' stata inaugurata ieri a Urbe nella piazza della chiesa della frazione di Martina la nuova ambulanza, acquistata dal Comitato della Croce Rossa presieduto da Bruna Pizzorno.

Sono intervenuti il presidente regionale CRI, il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci, le rappresentanze dei Comitati CRI di Rossiglione, Stella e Sassello e delle Pubbliche Assistenze di Pontinvrea e di Tiglieto.

"L’amministrazione comunale di Urbe esprime soddisfazione per il nuovo mezzo, acquistato esclusivamente grazie al contributo della popolazione e dei volontari, che andrà a rendere ancora più efficiente l’indispensabile attività svolta dai militi della CRI di Urbe - dicono dal Comune - Il simbolo della Croce Rossa, per i suoi valori di pace e solidarietà, è una luce nella tenebra che avvolge attualmente il nostro pianeta e la giornata di oggi, animata dai volontari di tutto il comprensorio, é stata una vera boccata di ossigeno in un periodo in cui la violenza e la disumanità sembrano prendere il sopravvento".