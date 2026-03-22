Pesca Sportiva: ValMaremola 016 campione regionale 2025 nella disciplina Trota Torrente a Squadre

L'Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica ValMaremola 016, è campione regionale 2025 per la disciplina Trota Torrente a Squadre.
Ieri sera si è tenuta la premiazione che ha visto salire sul gradino più alto del podio la prima squadra della ValMaremola tra le cui fila è stato premiato anche il campione regionale individuale 2025.
Il presidente Danilo Canepa: "Sono molto soddisfatto dell'andamento della nostra società che quest'anno può vantare anche un agonista nel Club Azzurro ossia il gruppo dei 40 pescatori più forti d'Italia del 2025. Ora ci stiamo preparando per i campionati italiani individuali dove saremo presenti con quattro atleti e per il campionato italiano per società, per il quale le prime due prove si terranno nel torrente Mella, in provincia di Brescia, che, se superate, porteranno la squadra a disputare la finale nel torrente Liri in provincia dell'Aquila. La nostra società è cresciuta molto negli anni, anche a livello agonistico, ma è attenta anche ai settori Amatoriale e Giovani, per i quali organizza costanti raduni sociali. Per l'anno corrente siamo in cerca di una sede dove incontrarci e fare formazione sulla pesca sportiva ma siamo anche alla ricerca di un nuovo sponsor che possa accompagnarci nelle competizioni provinciali, regionali e a carattere nazionale. Per il 2026 cercheremo anche di sviluppare il settore Trota Lago, considerato che nei periodi autunno- inverno, con molta probabilità, verranno organizzati il campionato provinciale individuale e il campionato promozionale a squadre".
"Un sentito ringraziamento alla federazione FIPSAS per il costante impegno nel tenere viva questa nostra grande passione sportiva che è la pesca" conclude il presidente della Aspd ValMaremola.