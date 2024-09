Le Classi della Scuola Primaria di Bergeggi in prima linea per la protezione del nostro mare

Anche quest'anno la Scuola Primaria “Pertini” di Bergeggi ha rinnovato il suo impegno nella protezione del nostro mare. Il Comune di Bergeggi e l’AMP Isola di Bergeggi hanno infatti promosso la partecipazione delle classi della Scuola Primaria, la mattina di venerdì 27 settembre, ad un incontro con il CEAS Riviera del Beigua sulla spiaggia di Bergeggi, volto alla pulizia della spiaggia e alla scoperta degli abitanti marini.

I ragazzi, divisi in due gruppi, hanno partecipato a turno, da una parte a giochi di scoperta della fauna marina del nostro mare, e dall’altra alla pulizia della spiaggia: armati di guantini e sacchetti, hanno dato il buon esempio, prendendosi cura delle loro spiagge, raccogliendo e differenziando correttamente i rifiuti trovati, con lo scopo di proteggere il mare ed i suoi abitanti. Alla fine dell’attività i bambini hanno scritto i loro pensieri riguardo l’inquinamento marino su delle scaglie fatte di cartoncino che sono state unite ad alcuni rifiuti trovati sulla spiaggia per realizzare un'opera di land-art: un pesciolino colorato che ci ricorda che il primo cambiamento per salvaguardare il mare deve partire da ognuno noi, attraverso un impegno concreto per l’ambiente.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bergeggi e dall'Area Marina Protetta "Isola di Bergeggi" e a cura dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, con la partecipazione di SAT. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.