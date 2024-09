Provinciali, Nicola Podio: “Congratulazioni a Diego Distilo, grande lavoro di squadra per Albenga”

"Mi congratulo vivamente con Diego Distilo per la sua elezione a rappresentante del territorio albenganese in Provincia. Questo importante risultato è il frutto di un lavoro di squadra serio e organizzato, che ha permesso ad Albenga di ottenere una presenza fondamentale nella maggioranza di centrodestra dell'ente provinciale”.

Lo afferma Nicola Podio, a nome di tutto il gruppo di minoranza di Albenga.

“Auguro a Diego buon lavoro, convinto che saprà portare avanti con determinazione e impegno le istanze di Albenga e dell'intero comprensorio – prosegue Podio -. Solo con un'azione corale e condivisa si può far contare sempre di più la nostra comunità nelle dinamiche provinciali e non solo. Il risultato raggiunto con l’elezione di ieri va nell’interesse di tutti i cittadini albenganesi. Ora auspichiamo un esito analogo per le elezioni regionali, dove il centrodestra avrà la possibilità di conquistare il governo della Regione e lavorare in sinergia e continuità con i rappresentanti eletti in Provincia”, conclude il consigliere comunale Nicola Podio.