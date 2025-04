Savona, a Lavagnola rimossi i cartelli che hanno sfidato il porta a porta con la scritta "bidoni intelligenti per tutti"

Avevano "invaso" il quartiere come forma di silenziosa protesta dei residenti di Lavagnola: piccoli cartelli bianchi con sopra scritto "bidoni intelligenti per tutti". In parte erano stati affissi nelle zone dove si trovano i cassonetti per la raccolta differenziata, in parte su portoni, inferriate, pali della segnaletica stradale e ingressi.

Dall’altra sera sono spariti: sono stati tolti tutti, per “silenziare” il dissenso su quello che è diventato un vero e proprio braccio di ferro tra gran parte dei residenti dei quartieri periferici e amministrazione e Sea-S.

Questa forma di protesta, scattata a fine marzo, era stata preceduta da volantini sparsi in tutta la città che esprimevano un no netto al piano del Comune e di Sea-S: un cahier de doléances sui costi e gli impegni che i condomini avrebbero dovuto assumersi, a fronte di una Tari già elevata. I savonesi comunque non si arrendono e sta riscuotendo successo la raccolta firme lanciata su Change.org.



Sea-S è poi intervenuta spiegando che, in un primo tempo, si occuperà dell’esposizione dei mastelli condominiali e del lavaggio.