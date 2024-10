Alassio, anche il Ministro per le Disabilità all'inaugurazione del centro polivalente “Simone Rossi”

C'è tutto il senso della giornata di oggi nelle parole “rinascita” e “speranza” espresse dal Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, durante il sui intervento ad Alassio in occasione dell'inaugurazione del nuovo centro polivalente intitolato a “Simone Rossi”, in Piazza Paccini, 32. Uno spazio importante per la collettività, che proprio come ha sottolineato il Ministro Locatelli servirà a dare un'occasione in più ad altre persone e continuare il lavoro che Simone Rossi ha portato avanti per la sua comunità. Prezioso è stato infatti il contributo che il giovane e stimato alassino ha dato alla sua città a livello turistico, sportivo e sociale, rivestendo con passione le cariche di assessore al Turismo e allo Sport del Comune dal 2013 al 2018, vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere di Opposizione dal 2018 al 2023.