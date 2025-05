Disagi sull'Aurelia a Punta Murena, casella sollecita Anas: "Rimuovere il semaforo tra Alassio e Albenga”

Continua a creare disagi il semaforo che è stato posto sull'Aurelia, a Punta Murena per i lavori di sistemazione di una frana . Sul caso interviene il consigliere regionale Jan Casella. “Dopo due mesi di disagi, chiediamo un intervento risolutivo per rimuovere il restringimento di carreggiata sulla via Aurelia a punta Murena, che causa code inaccettabili per migliaia di persone”

Casella ha inviato una lettera all’Anas per denunciare i problemi provocati dallo smottamento al confine tra i due principali comuni dell’estremo ponente savonese.

“Da circa due mesi, le persone che si muovono sulla via Aurelia tra Alassio e Albenga sono costrette a vivere il quotidiano disagio di un semaforo che regola il traffico a senso unico alternato. Questa interruzione causa problemi in particolare alle persone che lavorano e che, ogni giorno, devono muoversi in largo anticipo per evitare ritardi. In questa situazione disdicevole sono coinvolti anche i tanti turisti che in primavera sono soliti visitare i nostri splendidi territori”, sottolinea Jan Casella, preoccupato per il rischio di ripercussioni negativi sul settore turistico.

“Per questi motivi, chiediamo all’Anas di agire nel più breve tempo possibile per mettere in sicurezza il muro, liberare la strada dalle pietre e rimuovere finalmente il semaforo, che sta creando forti rallentamenti a chi percorre questa importante strada”, conclude il consigliere regionale.