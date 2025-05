Aurelia Bis di Savona, Tafaria (Filca Cisl Liguria) : "Solo silenzio da parte dell’azienda ICI: pronti a ogni iniziativa”

Torna il "caso" Aurelia Bis, progetto nato per alleggerire il traffico urbano a Savona, in particolare lungo la costa ma molto travagliato. Il problema riguarda i lavoratori dell'impresa appaltatrice che denunciano di non ricevere lo stipendio da due mesi.

“Lunedì mattina è prevista l’assemblea dei lavoratori dell’Aurelia Bis di Savona, oggi diciamo basta ad una situazione surreale che sta diventando vergognosa. L’azienda ICI aveva promesso a marzo la presentazione di un piano industriale ma stiamo ancora aspettando di capire se ci sarà un passaggio di consegne ad un altro gruppo. Auspichiamo che il Prefetto e il Commissario straordinario dell’opera ci convochino per dire chi, cosa, dove e quando sarà finita quest’infrastruttura. Basta promesse, finiamole con i messaggi rassicuranti, diciamo stop alle scadenze che non vengono mai rispettate. Per tutti (a voce) è considerata strategica, adesso è una triste incompiuta da un numero infinito di anni. L’azienda non paga gli stipendi da due mesi e confidiamo nell’intervento di Anas per saldare le pendenze con le maestranze. Intanto il cantiere è praticamente fermo e non sappiamo ancora le intenzioni di ICI. Siamo pronti ad ogni iniziative e le decideremo lunedì con i lavoratori in assemblea”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

I lavori dell'Aurelia Bisi sono iniziati nel 2012, affidati ad ANAS, ma incontrano subito ostacoli: problemi geologici, varianti in corso d'opera e difficoltà di esproprio. Nel 2016 un crollo in galleria e il fallimento dell'impresa appaltatrice portano al blocco del cantiere. Dopo anni di stallo, proteste e interventi della politica locale e regionale, nel 2021 ANAS affida i lavori a un nuovo consorzio. I lavori ripartono nel tratto tra Albamare e via Stalingrado. Nonostante ulteriori rallentamenti, la conclusione della prima tratta è prevista nel 2025. Restano in sospeso i collegamenti futuri verso Albisola. L'opera è ritenuta strategica ma rimane simbolo delle lentezze infrastrutturali del territorio e della regione.