Alassio, i Giardini di Villa della Pergola entrano nella Royal Horticultural Society

"La Royal Horticultural Society è lieta quest’anno di dare il benvenuto ai Giardini di Villa della Pergola nel suo programma RHS Partner Garden. Con le sue preziose collezioni botaniche, per non parlare della meravigliosa collezione di oltre 40 varietà di glicine e 500 varietà di agapanto, è uno dei gioielli della Riviera ligure, che si illumina di sfumature di bianco e blu all’inizio dell’estate. Sappiamo che il giardino delizierà i soci RHS che visiteranno il vostro splendido Paese e ci auguriamo di vedere una fiorente collaborazione tra la RHS e Villa della Pergola negli anni a venire, promuovendo una più stretta collaborazione orticola, celebrando il nostro patrimonio culturale comune e creando gioia attraverso le piante”.

Questo il messaggio letto da Alessandra Ricci durante la cerimonia ufficiale, svoltasi questa mattina ad Alassio in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale, con il quale Prunella Murray, Manager della RHS Partner Garden, ha salutato l’ingresso dei Giardini di Villa della Pergola come “Partner Garden” della Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione di orticoltura del mondo, il cui Patron è Sua Maestà Re Carlo III.

La cerimonia ha segnato la scopertura ufficiale della targa “Partner Garden”, conferita dalla Royal Horticultural Society ai Giardini di Villa della Pergola, entrati quest'anno a far parte della sua esclusiva rete internazionale, premiando l’eccellenza botanica e paesaggistica dello storico parco di Villa della Pergola.



L’evento si è svolto nell’ambito della manifestazione “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio della Regione Liguria e della Fondazione De Mari. Un grande progetto - realizzato nel 150° anniversario dall'arrivo dei primi cittadini britannici ad Alassio, che a partire dal 1875 scelsero questa perla della Riviera di Ponente come meta e fonte di ispirazione - che conferma la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale alassina nell’unire cultura e turismo in una visione integrata di valorizzazione del territorio.

Alla presenza delle autorità civili e militari, di illustri ospiti e della cittadinanza, sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi in rappresentanza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il console onorario del Regno Unito, avv. Denise Dardani, i mecenati Antonio Ricci e Silvia Arnaud Ricci, proprietari di Villa della Pergola; lo storico e saggista Alessandro Bartoli, vicepresidente della Fondazione De Mari; la responsabile della English Library Jacqueline Rosadoni, il Prof. Bruno Schivo, il Dott. Giuseppe La Mastra dell’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, e la giornalista e scrittrice Francesca Centurione Scotto Boscheri, presidente dell’associazione “Amici dei Giardini Botanici Hanbury”. La tavola rotonda dal titolo “Il patrimonio culturale inglese ad Alassio” è stata moderata con sensibilità e competenza da Magda Bensa Rosso.

Particolarmente significativa la presenza del console onorario del Regno Unito Denise Dardani, che ha portato i saluti ufficiali delle autorità britanniche, e di Caroline Hanbury, erede dell’illustre famiglia Hanbury, simbolo di una continuità storica e culturale che unisce profondamente la Liguria con i cittadini britannici. Ad entrambe, il sindaco Marco Melgrati ha consegnato una targa ufficiale del Comune di Alassio come segno di riconoscenza e omaggio istituzionale.